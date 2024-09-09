Бруну Фернандеш назвал главную мотивацию Роналду до завершения карьеры

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш после победы в матче Лиги наций с Шотландией (2:1) высказался о карьере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду? Он всегда влияет на игру, начиная её в стартовом составе или выходя со скамейки запасных. Тренер сказал, что все сильно повлияли на игру, но Криштиану забил гол. Три дня назад он забил 900-й гол, в этой игре он забил 901-й. И он будет идти до 1000-го гола, вот что входит в его планы», — приводит слова Фернандеша A Bola.

Напомним, 39-летний португалец в матче 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА с Шотландией (2:1) принёс победу своей команде, поразив ворота соперника в концовке второго тайма.

За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды он провёл свой 214-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: