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Криштиану Роналду забил рекордному количеству сборных, больше всех — Люксембургу

Криштиану Роналду забил рекордному количеству сборных, больше всех — Люксембургу
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39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в домашнем матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Шотландии после выхода на замену отметился забитым голом на 88-й минуте, который принёс его команде волевую победу со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Мактоминей – 7'     1:1 Фернандеш – 54'     2:1 Роналду – 88'    

Как сообщает статистический оператор Stats Foot, Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил гол в ворота сборной Шотландии. При этом всего теперь на его счету голы в ворота 48 национальных команд, что является мировым рекордом.

Больше всего от забитых голов Криштиану Роналду пострадала сборная Люксембурга, в ворота которой он отправил 11 мячей. В тройке «любимых» национальных команд 39-летнего португальского нападающего также сборные Швеции и Литвы, которым он забил по 7 голов.

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