Криштиану Роналду забил рекордному количеству сборных, больше всех — Люксембургу

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в домашнем матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Шотландии после выхода на замену отметился забитым голом на 88-й минуте, который принёс его команде волевую победу со счётом 2:1.

Как сообщает статистический оператор Stats Foot, Криштиану Роналду впервые в своей карьере забил гол в ворота сборной Шотландии. При этом всего теперь на его счету голы в ворота 48 национальных команд, что является мировым рекордом.

Больше всего от забитых голов Криштиану Роналду пострадала сборная Люксембурга, в ворота которой он отправил 11 мячей. В тройке «любимых» национальных команд 39-летнего португальского нападающего также сборные Швеции и Литвы, которым он забил по 7 голов.