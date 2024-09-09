Болельщики «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Дзюбы на матче Медиалиги

Болельщики «Амкала» скандировали оскорбления в адрес бывшего нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Это произошло по ходу матча Winline Кубка Медиалиги «Амкала» с «Титаном» (3:0).

Напомним, 7 сентября Артём Дзюба стал участником конфликта в финальном матче любительского турнира. Выступая за команду Mandalorian, Дзюба вступил в конфликт с игроком «Амкала» Антоном Карповым, в результате чего нападающий пнул проходящего мимо него соперника. В ответ на действие Дзюбы «Амкал» принял решение покинуть поле, в игре возникла пауза. В итоге некоторые футболисты «Амкала» доиграли матч, не оказывая сопротивления (0:7).

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

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