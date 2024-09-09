Ферран Торрес отреагировал на разгромную победу Испании в меньшинстве над Швейцарией

Испанский крайний нападающий клуба «Барселона» и сборной Испании Ферран Торрес высказался о победе «Фурия Роха» над национальной командой Швейцарии во 2-ом туре группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА (4:1).

«Мы умеем страдать. Главным героем была команда, мы смогли преодолеть сложность игры в меньшинстве. Я думаю, что это наш союз, и неслучайно мы стали чемпионами Европы. Мы больше, чем команда, мы семья, мы прекрасно ладим, и это видно на поле», — приводит слова Торреса Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter), ссылаясь на пресс-конференцию после матча.

Напомним, в этом матче Торрес забил гол и отдал результативную передачу, выйдя на замену в перерыве вместо Ламина Ямаля.

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).