Ферран Торрес отреагировал на разгромную победу Испании в меньшинстве над Швейцарией

Испанский крайний нападающий клуба «Барселона» и сборной Испании Ферран Торрес высказался о победе «Фурия Роха» над национальной командой Швейцарии во 2-ом туре группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА (4:1).
«Мы умеем страдать. Главным героем была команда, мы смогли преодолеть сложность игры в меньшинстве. Я думаю, что это наш союз, и неслучайно мы стали чемпионами Европы. Мы больше, чем команда, мы семья, мы прекрасно ладим, и это видно на поле», — приводит слова Торреса Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter), ссылаясь на пресс-конференцию после матча.
Напомним, в этом матче Торрес забил гол и отдал результативную передачу, выйдя на замену в перерыве вместо Ламина Ямаля.
Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).
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