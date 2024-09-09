Муньяин рассказал, как футболка с фамилией Месси помогала «Атлетику»

Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Икер Муньяин, покинувший испанский клуб по завершении прошлого сезона, ныне футболист аргентинского «Сан-Лоренсо», рассказал, как футболка сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси помогала «Атлетику» в Кубке Испании-2022/23.

«Когда Аргентина выиграла чемпионат мира, мы только начинали играть в Кубке Испании. У меня была футболка сборной Аргентины с фамилией Месси, и я принёс её в раздевалку, потому что они стали чемпионами мира, а я болел за Аргентину и хотел, чтобы они победили.

У этой футболки была чемпионская аура. Я повесил её в раздевалке и сказал партнёрам по команде: «Ребята, нужно, чтобы перед каждым матчем Кубка Испании мы прикасались к этой футболке — я чувствую, что она принесёт нам удачу и поможет дойти до финала». И мы делали это на протяжении всего турнира. Мы трогали её, выходили в следующий раунд и так двигались вперёд.

Это продолжалось до тех пор, пока мы не вышли в полуфинал. Потом я допустил небольшую ошибку и забыл прикоснуться к ней, и в итоге мы проиграли и вылетели», — приводит слова Муниаина Albiceleste Talk.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Атлетик» выиграл Кубок Испании.

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