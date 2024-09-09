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Тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как празднует победы

Тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как празднует победы
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, как празднует победы.

«Люблю танцевать, петь, хорошо проводить время с семьёй и друзьями. Важно выбрать правильный момент для пения. И я пою только тогда, когда мы на стадионе и выиграли титул.

Мне кажется, я однажды в жизни курил сигару, тогда в автобусе с игроками. Я никогда не курю сигар, но теперь у меня полный дом сигар, которые мне подарили. Как и жевательная резинка, которую мне всегда дают, а я жую её только на играх», – приводит слова Анчелотти Marca.

Действующее трудовое соглашение итальянского специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года. До этого 65-летний тренер возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год. Под руководством Анчелотти испанский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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