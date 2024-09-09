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Стали известны подробности восстановления от травмы Джуда Беллингема

Стали известны подробности восстановления от травмы Джуда Беллингема
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, как ожидается, вскоре вернётся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Если его самочувствие будет в норме, то он будет вызван уже на матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад», который состоится 14 сентября в и начнётся в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что Беллингем сможет сыграть лишь 21 сентября с «Эспаньолом».

Напомним, полузащитник перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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