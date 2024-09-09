Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто может сыграть в центре обороны «Реала» после травмы Милитао

Стало известно, кто может сыграть в центре обороны «Реала» после травмы Милитао
Аудио-версия:
Комментарии

В ближайших матчах «Реала» на позиции центрального защитника, возможно, сыграет правый защитник команды Даниэль Карвахаль. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что после травмы центрбека «сливочных» Эдера Милитао, получившего повреждение в расположении сборной Бразилии, у мадридской команды остались здоровы только два центральных защитника: Антонио Рюдигер и Хесус Вальехо.

По информации издания, восстановление австрийского защитника Давида Алабы займёт ещё несколько недель, а Карвахаль может сыграть в центре защиты, несмотря на то, что это не его позиция.

По данным журналиста The Athletic Марио Кортеганы, Милитао пропустит 10-15 дней. Ближайший матч «Реал» проведёт 14 сентября против «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги. Начало встречи в 22:00.

Защитник «Барселоны» Мартинес повздорил с юным фанатом

Материалы по теме
Тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как празднует победы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android