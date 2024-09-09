Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, кто может сыграть в центре обороны «Реала» после травмы Милитао

В ближайших матчах «Реала» на позиции центрального защитника, возможно, сыграет правый защитник команды Даниэль Карвахаль. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Ранее сообщалось, что после травмы центрбека «сливочных» Эдера Милитао, получившего повреждение в расположении сборной Бразилии, у мадридской команды остались здоровы только два центральных защитника: Антонио Рюдигер и Хесус Вальехо.

По информации издания, восстановление австрийского защитника Давида Алабы займёт ещё несколько недель, а Карвахаль может сыграть в центре защиты, несмотря на то, что это не его позиция.

По данным журналиста The Athletic Марио Кортеганы, Милитао пропустит 10-15 дней. Ближайший матч «Реал» проведёт 14 сентября против «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги. Начало встречи в 22:00.

Защитник «Барселоны» Мартинес повздорил с юным фанатом