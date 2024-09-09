Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Издание FourFourTwo назвало имя лучшего итальянского тренера в истории футбола

Издание FourFourTwo назвало имя лучшего итальянского тренера в истории футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Известное европейское издание обнародовало собственный рейтинг лучших итальянских тренеров в истории футбола, который возглавил нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Анчелотти, возможно, не самый влиятельный итальянский тренер в истории, но он, безусловно, самый успешный. Тактически проницательный и универсальный. Карло является мастером адаптации к разным составам и постоянно добивается наилучшего результата от своих команд благодаря отличным навыкам управления персоналом.

Многократный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» и «Реала», экс-полузащитник сборной Италии также стал первым тренером, выигравшим чемпионские титулы в топ-5 европейских лигах – с «Миланом», «Реалом», «Челси», «ПСЖ» и «Баварией», – говорится в сообщении издания.

Пятерка лучших итальянских главных тренеров по версии FourFourTwo:

  1. Карло Анчелотти.
  2. Джованни Трапаттони.
  3. Арриго Сакки.
  4. Фабио Капелло.
  5. Витторио Поццо.

Карло Анчелотти («Эвертон») плачет во время минуты молчания

Материалы по теме
Тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как празднует победы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android