Лучано Спаллетти — о составе Италии: у нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о составе своей команды перед матчем 2-го тура группы 2 Лиги наций УЕФА с Израилем.

«В нашей сборной сейчас нет таких футболистов с выдающимися навыками, как Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро или Франческо Тотти. Однако у нас есть много игроков, которые обладают разными умениями и способностью адаптироваться. Они готовы жертвовать собой ради общего дела и действовать сплочённо, как единое целое. В матче с Францией в прошлую пятницу наша сборная была не просто командой, а настоящими братьями. Вот что является ключом к решению многих сложностей», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

6 сентября завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Франции и Италии. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Италии. Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.