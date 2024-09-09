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Лучано Спаллетти — о составе Италии: у нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти

Лучано Спаллетти — о составе Италии: у нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о составе своей команды перед матчем 2-го тура группы 2 Лиги наций УЕФА с Израилем.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В нашей сборной сейчас нет таких футболистов с выдающимися навыками, как Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро или Франческо Тотти. Однако у нас есть много игроков, которые обладают разными умениями и способностью адаптироваться. Они готовы жертвовать собой ради общего дела и действовать сплочённо, как единое целое. В матче с Францией в прошлую пятницу наша сборная была не просто командой, а настоящими братьями. Вот что является ключом к решению многих сложностей», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

6 сентября завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Франции и Италии. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Италии. Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.

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