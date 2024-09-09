Украинский тренер сравнил Мудрика с неконтролируемой иранской ракетой

Олег Федорчук, украинский тренер и эксперт, высказался по поводу вингера национальной сборной и лондонского «Челси» Михаила Мудрика, пропустившего матч Лиги нации с Албанией (1:2).

«Не факт, что он помог бы, учитывая его сегодняшнее состояние. Мудрик просто непредсказуем. Я бы сравнил его с иранской ракетой, которая не знает, куда она улетит. Мудрик может посреди матча то пропадать, то появляться. Он ещё не стабилен», — приводит слова Федорчука сайт «Сборная».

Напомним, на 49-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Украины Ефим Конопля с передачи Виталия Миколенко. На 54-й минуте отметился голом защитник сборной Албании Ардиан Исмайли. На 66-й минуте победу Албании принёс нападающий Ясир Асани, которому ассистировал Рей Манай.

После этого матча Албания занимает второе место в группе с тремя очками. Украина находится на третьем (0).

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