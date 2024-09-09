Тедеско — о предстоящем матче с Францией: часто вспоминаю Евро, но надо смотреть вперёд

Перед предстоящим матчем Лиги наций УЕФА с Францией главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, что до сих пор не может забыть о неудачном выступлении его команды на Евро-2024.

«Наша встреча с Францией на Евро была равной по игре. Мы тоже могли одержать победу в том матче. Да, Франция в итоге оказалась чуть сильнее и заслуженно выиграла, но и у нас были хорошие возможности для успеха. Я бы солгал, если бы сказал, что тот матч забыт, — нет, эта неудача всё ещё причиняет боль. Я часто вспоминаю о той игре, но в то же время нам необходимо смотреть и в будущее», — приводит слова Тедеско ESPN.

Напомним, 1 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии. Игра завершилась победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Матч Бельгия — Франция состоится 9 сентября.