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Антуан Гризманн назвал самую комфортную для него позицию на поле

Антуан Гризманн назвал самую комфортную для него позицию на поле
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33-летний нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал самую комфортную для него позицию на футбольном поле.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моя любимая позиция? Для меня всегда была это был центр поля — это чувство свободы. Мне это нужно, чтобы чувствовать себя морально комфортно. Моя игра во многом зависит от головы и мыслей. Если я счастлив, то всё в порядке. Если у меня есть сомнения или вопросы, это сразу видно. Вот что случилось со мной на Евро… Мне нужно иметь свободную голову, быть счастливым и играть в центре игры, чтобы получать удовольствие от себя и доставлять его другим», — приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, 6 сентября сборная Франции уступила Италии в матче Лиги Наций со счётом 1:3. Грищманн вышел в стартовом составе, но результативными действиями отметиться не сумел.

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