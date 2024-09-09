Антуан Гризманн назвал самую комфортную для него позицию на поле

33-летний нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал самую комфортную для него позицию на футбольном поле.

«Моя любимая позиция? Для меня всегда была это был центр поля — это чувство свободы. Мне это нужно, чтобы чувствовать себя морально комфортно. Моя игра во многом зависит от головы и мыслей. Если я счастлив, то всё в порядке. Если у меня есть сомнения или вопросы, это сразу видно. Вот что случилось со мной на Евро… Мне нужно иметь свободную голову, быть счастливым и играть в центре игры, чтобы получать удовольствие от себя и доставлять его другим», — приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, 6 сентября сборная Франции уступила Италии в матче Лиги Наций со счётом 1:3. Грищманн вышел в стартовом составе, но результативными действиями отметиться не сумел.

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