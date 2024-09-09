Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Косово. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда травмированный Дани Ольмо сможет сыграть за «Барселону»

Стало известно, когда травмированный Дани Ольмо сможет сыграть за «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо, получивший повреждение в расположении сборной Испании во время матчей Лиги наций УЕФА, сможет вскоре вернуться на поле.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, футболист вопреки слухам о пропуске нескольких матчей сможет принять участие уже в ближайшей игре «Барселоны» с «Жироной», которая состоится в это воскресенье, 15 сентября, в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.

По сведениям источника, игрок избежал травмы, у него лишь небольшой ушиб, который не помешает принять участие в ближайших играх.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне у футболиста два матча за новый клуб, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»

Материалы по теме
Дани Ольмо пропустит матч Испании со Швейцарией из-за травмы — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android