Стало известно, когда травмированный Дани Ольмо сможет сыграть за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо, получивший повреждение в расположении сборной Испании во время матчей Лиги наций УЕФА, сможет вскоре вернуться на поле.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, футболист вопреки слухам о пропуске нескольких матчей сможет принять участие уже в ближайшей игре «Барселоны» с «Жироной», которая состоится в это воскресенье, 15 сентября, в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.

По сведениям источника, игрок избежал травмы, у него лишь небольшой ушиб, который не помешает принять участие в ближайших играх.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне у футболиста два матча за новый клуб, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

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