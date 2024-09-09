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Виталий Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной России

Виталий Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте в национальной команде голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

— Остались довольны, как проявили себя Лунёв и Латышонок в сборной?

— Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил их в аэропорту и самолёте за работу, которую проделали на этом сборе, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

С нынешнего сезона Латышонок представляет «Зенит». В восьми матчах вратарь пропустил три мяча и шесть раз отыграл «на ноль».

Напомним, Россия обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

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