Виталий Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте в национальной команде голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

— Остались довольны, как проявили себя Лунёв и Латышонок в сборной?

— Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил их в аэропорту и самолёте за работу, которую проделали на этом сборе, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

С нынешнего сезона Латышонок представляет «Зенит». В восьми матчах вратарь пропустил три мяча и шесть раз отыграл «на ноль».

Напомним, Россия обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

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