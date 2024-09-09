Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил, почему Сафонов не сыграл во Вьетнаме

Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил, почему Сафонов не сыграл во Вьетнаме
Аудио-версия:
Комментарии

Виталий Кафанов, являющийся тренером вратарей сборной России, объяснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не сыграл во Вьетнаме.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Очень рад, что в этот раз удалось сыграть сразу двум вратарям — Андрею и Жене. Вдвойне рад, что дебютировал Латышонок. Жаль, что Матвей не сыграл. Заранее планировали, что сыграет матч с более сильным соперником по рейтингу — Таиландом. К сожалению, Матвей уже два месяца без практики в «ПСЖ». Эта игра нужна была ему, а мы очень хотели, чтобы он вышел за национальную сборную», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Штурмом» в дебютном матче Сафонова

Материалы по теме
Валерий Карпин: сказал Сафонову только «бонжур»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android