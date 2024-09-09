Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил, почему Сафонов не сыграл во Вьетнаме

Виталий Кафанов, являющийся тренером вратарей сборной России, объяснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не сыграл во Вьетнаме.

«Очень рад, что в этот раз удалось сыграть сразу двум вратарям — Андрею и Жене. Вдвойне рад, что дебютировал Латышонок. Жаль, что Матвей не сыграл. Заранее планировали, что сыграет матч с более сильным соперником по рейтингу — Таиландом. К сожалению, Матвей уже два месяца без практики в «ПСЖ». Эта игра нужна была ему, а мы очень хотели, чтобы он вышел за национальную сборную», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Штурмом» в дебютном матче Сафонова