Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал разгром Швейцарии в Лиге наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с национальной командой Швейцарии (4:1).

«Мы делаем что-то важное для нашей страны, ведь люди могут идентифицировать себя с этой командой. Испытываю огромную гордость за своих ребят и нашу сборную, которая никогда не перестаёт меня удивлять», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы. Испанская национальная команда заработала четыре очка и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с шестью очками после двух матчей. Сборная Сербии (1) располагается на третьей строчке.

В следующем туре Лиги наций Испания примет Данию. Встреча состоятся 12 октября.