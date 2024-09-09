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Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал разгром Швейцарии в меньшинстве в матче Лиге наций УЕФА

Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал разгром Швейцарии в Лиге наций
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с национальной командой Швейцарии (4:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Испания
0:1 Хоселу – 4'     0:2 Руис – 13'     1:2 Амдуни – 41'     1:3 Руис – 77'     1:4 Ф. Торрес – 80'    
Удаления: нет / Ле Норман – 20'

«Мы делаем что-то важное для нашей страны, ведь люди могут идентифицировать себя с этой командой. Испытываю огромную гордость за своих ребят и нашу сборную, которая никогда не перестаёт меня удивлять», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы. Испанская национальная команда заработала четыре очка и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с шестью очками после двух матчей. Сборная Сербии (1) располагается на третьей строчке.

В следующем туре Лиги наций Испания примет Данию. Встреча состоятся 12 октября.

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