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Луис де ла Фуэнте высказался о выдающейся игре Феррана Торреса, который заменил Ямаля в перерыве матча со Швейцарией

Де ла Фуэнте высказался об игре Торреса, который заменил Ямаля в перерыве
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре вингера «Барселоны» и «Фурия Роха» Феррана Торреса после победы в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с национальной командой Швейцарии (4:1). Напомним, в этом матче Торрес забил гол и отдал результативную передачу, выйдя на замену в перерыве вместо Ламина Ямаля.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Испания
0:1 Хоселу – 4'     0:2 Руис – 13'     1:2 Амдуни – 41'     1:3 Руис – 77'     1:4 Ф. Торрес – 80'    
Удаления: нет / Ле Норман – 20'

«Я знаю Феррана с тех пор, как ему было всего 16 лет, и прекрасно понимаю, что он может дать нашей команде. На этой неделе он был назначен одним из капитанов сборной. Несмотря на свой относительно молодой возраст, Феррану уже удалось провести одно из самых больших количеств матчей за национальную команду среди её нынешних игроков. Он является очень ценным футболистом, однако порой, к сожалению, его заслуги не получают должного признания, так же как и в случае с некоторыми другими игроками», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

В текущем сезоне на счету Феррана Торреса два гола и две результативные передачи в шести матчах за клуб и сборную во всех турнирах.

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