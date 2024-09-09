Кафанов рассказал, о чём общался с тренером вратарей «ПСЖ» перед вызовом Сафонова

Виталий Кафанов, являющийся тренером вратарей сборной России, ответил на вопрос, о чём общался с тренером вратарей «ПСЖ».

«Я сказал Борхе, что у меня два вопроса: надо ли Матвею ехать и, если надо, что бы он рекомендовал сделать с Сафоновым за этот период. Мы думали, что у Матвея будет четыре тренировки, но у него было небольшое недомогание, и он приехал не в Новогорск, а сразу в Ханой. Уже оставалось, по сути, полторы тренировки — предыгровая и по окончании матча со сборной Вьетнама. Так что не получилось у нас дать Матвею столько, сколько хотели. Ну и матч он не сыграл — погода внесла коррективы. Но это был больше эмоциональный приезд Матвея в сборную. Конечно, мы не хотели, чтобы он приехал в «ПСЖ» растренированным и потерял время. Со своей стороны мы дали ему всё, что могли. Он регулярно ходил в тренажёрный зал сам. За это время стал ещё более профессиональным», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.