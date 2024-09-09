Журналист Пирс Морган отреагировал на 901-й гол Роналду в профессиональном футболе

Британский журналист Пирс Морган высказался о забитом победном голе известного форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА — 2024/2025 Португалия обыграла национальную команду Шотландии со счётом 2:1.

«Роналду забил! Это его первый гол в ворота Шотландии за всю карьеру. Этот гол стал для него 901-м на профессиональном уровне. Криштиану удалось вновь создать свою уникальную историю. Это просто невероятно», — написал Морган в социальных сетях, сопроводив сообщение изображением козла, что символизирует статус Роналду как величайшего футболиста всех времен.

За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды он провёл свой 214-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.