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Тренер сборной России рассказал, как команда добиралась домой после тайфуна во Вьетнаме

Тренер сборной России рассказал, как команда добиралась домой после тайфуна во Вьетнаме
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как национальная команда добиралась домой после тайфуна во Вьетнаме.

— Мы вылетели по расписанию, слава богу, несмотря на стихию. Вернулись на родину вовремя, как и планировали.

— Не было страшно в эпицентре событий?
— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. Матч с Таиландом был отменён из-за тайфуна. Встреча была запланирована на субботу, 7 сентября.

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