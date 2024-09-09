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Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 на 9 сентября 2024 года

Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 на 9 сентября 2024 года
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Сегодня, 9 сентября, пройдут восемь матчей 2-го тура нового сезона Лиги наций УЕФА. Предлагаем ознакомиться с расписанием встреч на указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 9 сентября (время московское):

19:00. Лига С. Группа 2. Кипр — Косово
21:45. Лига А. Группа 2. Франция — Бельгия
21:45. Лига А. Группа 2. Израиль — Италия
21:45. Лига В. Группа 4. Черногория — Уэльс
21:45. Лига В. Группа 4. Турция — Исландия
21:45. Лига В. Группа 3. Норвегия — Австрия
21:45. Лига В. Группа 3. Словения — Казахстан
21:45. Лига С. Группа 2. Румыния — Литва

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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