Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил курьёзный пропущенный мяч вратарём сборной Вьетнама Львом Дангом в товарищеском матче с российской национальной командой.

— Неровное, но и для хозяев поле было таким же. Непривычно для нас, хотя в матче сыграло нам на пользу в эпизоде со вторым голом.

— Поле подвело Льва Данга?

— На все сто процентов! Мяч был прямо перед ногой Льва — он подскочил вверх и перескочил ногу. Очень неровное поле. Ещё и защитник давал пас не по земле, а довольно некачественно. Когда смотрели повтор, было понятно, что у Льва там не было шансов попасть по мячу, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.