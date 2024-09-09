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Кафанов объяснил курьёзный пропущенный мяч вратарём сборной Вьетнама

Кафанов объяснил курьёзный пропущенный мяч вратарём сборной Вьетнама
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил курьёзный пропущенный мяч вратарём сборной Вьетнама Львом Дангом в товарищеском матче с российской национальной командой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

— Неровное, но и для хозяев поле было таким же. Непривычно для нас, хотя в матче сыграло нам на пользу в эпизоде со вторым голом.

— Поле подвело Льва Данга?
— На все сто процентов! Мяч был прямо перед ногой Льва — он подскочил вверх и перескочил ногу. Очень неровное поле. Ещё и защитник давал пас не по земле, а довольно некачественно. Когда смотрели повтор, было понятно, что у Льва там не было шансов попасть по мячу, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

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