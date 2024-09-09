Густаво Мантуан остался недоволен обороной «Зенита» после матча с «Кайратом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан оценил игру своей команды в товарищеском матче с «Кайратом». Игра прошла накануне и завершилась победой российского коллектива со счётом 4:3. Бразилец похвалил «Зенит» за игру в атаке, однако раскритиковал линию обороны команды. По его мнению, защита чемпиона России не имеет права пропускать три гола.

«Это была очень хорошая игра. Кажется, мы смогли выполнить всё, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча. При этом в атаке мы здорово комбинировали и создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», — сказал Мантуан в эфире телеканала «Матч ТВ».