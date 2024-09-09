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Густаво Мантуан остался недоволен обороной «Зенита» после матча с «Кайратом»

Густаво Мантуан остался недоволен обороной «Зенита» после матча с «Кайратом»
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Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан оценил игру своей команды в товарищеском матче с «Кайратом». Игра прошла накануне и завершилась победой российского коллектива со счётом 4:3. Бразилец похвалил «Зенит» за игру в атаке, однако раскритиковал линию обороны команды. По его мнению, защита чемпиона России не имеет права пропускать три гола.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4 Гонду – 78'     3:4 Швырёв – 90+2'    

«Это была очень хорошая игра. Кажется, мы смогли выполнить всё, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча. При этом в атаке мы здорово комбинировали и создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», — сказал Мантуан в эфире телеканала «Матч ТВ».

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