«Он уже не такой устрашающий, как раньше». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе перед матчем Лиги наций с Бельгией. Игра состоится сегодня, 9 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Возможно, Мбаппе менее спокоен, чем обычно. Он более напряжён, потому что не может найти свою игру. Мбаппе уже не такой взрывной и смелый, каким был раньше. Он по-прежнему очень хороший бомбардир и очень хороший игрок, разумеется. Но он уже не такой устрашающий, как раньше», — приводит слова Лизаразю RMC Sport.

Французский форвард перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола.