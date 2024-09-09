Кафанов: во Вьетнаме просто делаешь гимнастику, а ощущение, что в бане посидел полчаса

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о сложностях при тренировках национальной команды во Вьетнаме.

«Большую сложность вызвала влажность. Тренерам и запасным игрокам принесли полотенца на лавку — мы ничего не делали, а с нас пот шёл градом. Представляю, как было тяжело ребятам на поле. Кто-то говорил, что влажность была 95 процентов. Вьетнамцы привычные к такой погоде, а для нас было сложно — просто делаешь гимнастику, а ощущение, что в бане посидел полчаса», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. Матч с Таиландом был отменён из-за тайфуна. Встреча была запланирована на субботу, 7 сентября.