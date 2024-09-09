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Тренер вратарей сборной России рассказал о беседе с голкипером команды Вьетнама Дангом

Тренер вратарей сборной России рассказал о беседе с голкипером команды Вьетнама Дангом
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал об общении с голкипером национальной команды Вьетнама Львом Дангом.

«Сначала был короткий разговор в туннеле перед игрой — поздоровались, пожелал ему хорошей игры. Потом поблагодарил его за матч, а на следующий день он приезжал к нам в гостиницу. Беседовали больше двух часов. Мне было интересно узнать, как складывалась его карьера. Я примерно понимал, что с ним было до 17 лет в России, а как складывались последние 14 лет во Вьетнаме, он мне рассказал. Был интересен его путь от 17-летнего молодого юноши до первого номера в сборной Вьетнама.

Было интересно всё. Первым делом попросил его рассказать с самого начала, когда он только приехал во Вьетнам. Хочу сказать, что он меня поразил — насколько труден был путь, сколько ему пришлось пережить, перетерпеть трудностей и унижений. При этом в другой стране он стал номером один, но это самое главное. Важнее, что Лев остался удивительно добрым человеком, несмотря на трудный путь. Просто замечательный парень!» — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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