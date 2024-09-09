Вратарь ЦСКА Помазун: перейти в «Спартак»? Почему нет? Всё может быть

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун, ранее выступавший за екатеринбургский «Урал» на правах аренды, поделился мыслями о своём будущем.

— У тебя также была ещё цитата про «Спартак». Ты говорил о том, что в будущем можешь перейти в «Спартак». Ты от слов своих не отказываешься?

— Почему нет? Всё может быть.

— А вот давай представим: у тебя много вариантов. Я знаю, в России ты такой на рынке популярный. Представляем, вариант из Европы. У тебя вариант в «Спартаке», в «Динамо» есть, например, и какой-нибудь вариант в той же «Парме».

— Конечно, в «Парму» поехал бы.

— Ну, а как тебе скажут, типа, Илья, «Спартак», «Динамо» — это главные бренды России. Тебя приглашают играть в воротах «Спартака», играть на «Динамо» в команде Льва Яшина. И ты поедешь в «Парму»?

— Если не будет «Пармы», то я с радостью бы стал первым номером в «Динамо», — сказал Помазун в выпуске на YouTube-канале Nobel.

27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.