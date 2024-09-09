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Вратарь ЦСКА Илья Помазун ответил на вопрос, где он хочет провести пик карьеры

Вратарь ЦСКА Илья Помазун ответил на вопрос, где он хочет провести пик карьеры
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Голкипер московского ПФК ЦСКА Илья Помазун ответил на вопрос, где он хочет провести пик своей футбольной карьеры. Футболист признался, что мечтает поиграть в Европе. Он выделил три чемпионата, которые больше всего ему подходят, — это лиги Италии, Германии и Франции.

— Илья, где ты мечтаешь провести пик карьеры?

— Я надеюсь, что пик карьеры проведу в каком-нибудь европейском чемпионате. Италия, наверное, Германия и Франция, я думаю, это три чемпионата, которые под стилистику подходят. Потому что испанский чемпионат, он очень такой… Короткий пас. Мне для этого, как мы говорили, надо ещё работать. Если подтянуть этот аспект, то я думаю, что и испанский можно добавить, — сказал Помазун в видео на YouTube-канале Nobel.

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