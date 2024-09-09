Вратарь ЦСКА Илья Помазун ответил на вопрос, где он хочет провести пик карьеры

Голкипер московского ПФК ЦСКА Илья Помазун ответил на вопрос, где он хочет провести пик своей футбольной карьеры. Футболист признался, что мечтает поиграть в Европе. Он выделил три чемпионата, которые больше всего ему подходят, — это лиги Италии, Германии и Франции.

— Илья, где ты мечтаешь провести пик карьеры?

— Я надеюсь, что пик карьеры проведу в каком-нибудь европейском чемпионате. Италия, наверное, Германия и Франция, я думаю, это три чемпионата, которые под стилистику подходят. Потому что испанский чемпионат, он очень такой… Короткий пас. Мне для этого, как мы говорили, надо ещё работать. Если подтянуть этот аспект, то я думаю, что и испанский можно добавить, — сказал Помазун в видео на YouTube-канале Nobel.