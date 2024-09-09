Гильерме: в «Сьоне» Миранчуку будет хорошо. Мы вместе поддерживали форму и переживали

Экс-голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на новости о переходе Антона Миранчука в «Сьон».

«Я очень рад, что Антон Миранчук наконец-то нашёл себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Всё это время мы очень сильно переживали, потому что каждый день вместе тренировались, старались держать форму. Слава богу, у него получилось найти себе команду.

Честно, про чемпионат Швейцарии мало что знаю. Только команды «Базель» и «Янг Бойз». Но всё равно главное, что Антон не потерял время и воспользовался этим трансферным окном, потому могла быть большая пауза, что не очень хорошо для него. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.