Сергей Волков — об игровом времени в «Зените»: это не повод расстраиваться

Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков высказался о своём игровом времени в составе сине-бело-голубых.

— В этом сезоне ты вышел только в Кубке с «Факелом», плюс две минуты РПЛ с «Рубином», если не ошибаюсь. Это то есть лучше, чем ты сейчас был бы игроком основы «Краснодара»?

— Знаешь, тут конкуренция чуть-чуть другая, я конкурирую со Славой Караваевым, который является игроком сборной России, Поэтому для меня это интересный опыт с сильным игроком, с которым я могу конкурировать на равных. Для тренерского штаба, может быть, он сейчас выглядит лучше, но для меня это не повод расстраиваться, — сказал Волков в выпуске на YouTube-канале Nobel.

Сергею Волкову 21 год. Он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Летом 2024 года перешёл в «Зенит». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн.