Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о своей футбольной мечте

Футболист петербургского «Зенита» Сергей Волков рассказал о своей футбольной мечте. Он признался, что хочет завоевать все трофеи с сине-бело-голубыми и добиться внимания со стороны европейских клубов. Также Сергей Волков заявил, что хочет стать лучшим правым защитником в Российской Премьер-Лиге.

— На данный момент я игрок «Зенита», и хочу сначала здесь чего-то добиться, чтобы на меня обратили внимание там [в Европе].

— Скажи мне, о чём большом ты сейчас мечтаешь как футболист?

— Взять требл с командой, первый трофей уже есть в этом году. Стать лучшим правым защитником, и чтобы какие-то клубы из Европы, из топ-5 чемпионатов, обратили внимание, — сказал Сергей Волков в новом видео на YouTube-канале Nobel.