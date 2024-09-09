Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о своей футбольной мечте

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о своей футбольной мечте
Комментарии

Футболист петербургского «Зенита» Сергей Волков рассказал о своей футбольной мечте. Он признался, что хочет завоевать все трофеи с сине-бело-голубыми и добиться внимания со стороны европейских клубов. Также Сергей Волков заявил, что хочет стать лучшим правым защитником в Российской Премьер-Лиге.

— На данный момент я игрок «Зенита», и хочу сначала здесь чего-то добиться, чтобы на меня обратили внимание там [в Европе].

— Скажи мне, о чём большом ты сейчас мечтаешь как футболист?

— Взять требл с командой, первый трофей уже есть в этом году. Стать лучшим правым защитником, и чтобы какие-то клубы из Европы, из топ-5 чемпионатов, обратили внимание, — сказал Сергей Волков в новом видео на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
Соболев сыграл за «Зенит» против Аршавина! Суперголевой матч с «Кайратом». Видео
Соболев сыграл за «Зенит» против Аршавина! Суперголевой матч с «Кайратом». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android