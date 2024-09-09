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Игрок «Краснодара» Кривцов: переход в «Зенит» или никогда не стать чемпионом? Второе

Игрок «Краснодара» Кривцов: переход в «Зенит» или никогда не стать чемпионом? Второе
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Футболист «Краснодара» Никита Кривцов признался, что он бы выбрал никогда не стать чемпионом России, нежели перейти в «Зенит». Футболист считает, что логичнее переехать в Европу.

— Перейти в «Зенит» или никогда не стать чемпионом с другими командами?

— Ну, наверное, не стать чемпионом. Но хочется играть. Посмотрим, сколько Волков играл в «Зените». Чтобы попасть в «Зенит», ты должен быть на голову сильнее тех бразильцев, которых они покупают, чтобы играть в составе. Если ты не сильнее их, то нечего переходить туда, во-первых. А если ты сильнее их, то нечего переходить в «Зенит». Ты можешь поехать в Европу играть, — сказал Никита Кривцов в новом видео на YouTube-канале журналист Нобеля Арустамяна.

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