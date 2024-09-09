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Кривцов — об отношении к словам Волкова про «Зенит»: Сперцян сказал всё от лица команды

Кривцов — об отношении к словам Волкова про «Зенит»: Сперцян сказал всё от лица команды
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Футболист «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на высказывания экс-игрока «быков» Сергея Волкова поcле перехода в «Зенит».

— А слова Волкова, первые в «Зените», о том, что круто, что «Зенит» выиграл чемпионат России, тебя задели?
— Да непонятно просто, для чего это вообще он всё говорит Когда он был в команде, он же не говорил такого. Ну, это как бы… От личности зависит, такой поступок некрасивый, считаю.

— Но вот на вопрос, хорошо ли к нему относятся сейчас в «Краснодаре», Сперцян сказал: сейчас нет. Можно сказать, что он сделал это от лица команды?
— Ну, я думаю, да. Ну, 100% наверное, что он сделал от лица команды это, — сказал Никита Кривцов в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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