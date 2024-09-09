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Руслан Литвинов назвал футболиста из России, который мог бы играть за «Манчестер Юнайтед»

Руслан Литвинов назвал футболиста из России, который мог бы играть за «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал футболиста из России, который мог бы заиграть в составе «Манчестер Юнайтед». Он выделил своего одноклубника Даниила Зорина. Литвинов назвал молодого полузащитника главным талантом России.

— Кто будет следующим из России, кто будет играть в «Манчестер Юнайтед»?

— Ну, пусть назову Даню Зорина. Один из фаворитов, кто может попасть в «Манчестер Юнайтед».

— То есть ты считаешь, что он главный талант России?

— По моему мнению, да, — сказал Руслан Литвинов в новом видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, по итогам семи стартовых туров чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в РПЛ «Зенит».

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