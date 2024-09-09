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Тренер вратарей сборной России рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России рассказал, как изменился Сафонов после перехода в «ПСЖ»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как изменился голкипер Матвей Сафонов после перехода в «ПСЖ».

«Тренер вратарей у них испанец. В своё время ездил в Испанию, общался с тренерами — Педро Харо из «Реала», тренером сборной Испании. Был у них на семинарах, так что примерно понимал, какая школа в Испании. Для Матвея она хорошо подходит. Рад, что это не французская или итальянская, а испанская. Я не говорю, что у них плохая школа, но в данном случае Матвею легче перестраиваться. У нас много схожих подходов и упражнений с испанцами. Он быстро схватывает, об этом сказал и тренер — Матвей быстро прогрессирует. Он очень им доволен. Постоянно просит тренироваться, ему мало. Борха говорит: «Меня это радует, но приходится Матвея останавливать». А Матвей хочет ещё», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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