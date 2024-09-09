«В течение двух лет». Игрок «Спартака» Литвинов — о желании заиграть в Европе

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём возможном переходе в европейский клуб.

— Смотри, что про тебя говорят. Точно мог бы заиграть в Европе. Вопрос к тебе. Когда заиграешь?

— Скажу с надеждой. В течение двух лет. Заиграть — это же надо пробиться в основной состав и выходить с первых минут. Поэтому дал себе немножко времени на адаптацию.

Если показывать свой максимум и понравиться за границей, никаких преград не будет. И в первую очередь выиграть со «Спартаком» чемпионат, тогда, я думаю, точно все будут довольны и всё получится, — сказал Литвинов в новом видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Руслан Литвинов является воспитанником красно-белых. Его действующее трудовое соглашение с московской командой рассчитано до июня 2026 года.