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«В течение двух лет». Игрок «Спартака» Литвинов — о желании заиграть в Европе

«В течение двух лет». Игрок «Спартака» Литвинов — о желании заиграть в Европе
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём возможном переходе в европейский клуб.

— Смотри, что про тебя говорят. Точно мог бы заиграть в Европе. Вопрос к тебе. Когда заиграешь?
— Скажу с надеждой. В течение двух лет. Заиграть — это же надо пробиться в основной состав и выходить с первых минут. Поэтому дал себе немножко времени на адаптацию.

Если показывать свой максимум и понравиться за границей, никаких преград не будет. И в первую очередь выиграть со «Спартаком» чемпионат, тогда, я думаю, точно все будут довольны и всё получится, — сказал Литвинов в новом видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Руслан Литвинов является воспитанником красно-белых. Его действующее трудовое соглашение с московской командой рассчитано до июня 2026 года.

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