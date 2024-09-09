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Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в июле и августе, информирует пресс-служба лиги.

Отмечается, что мнения при выборе лучшего тренера разделились. В голосовании болельщиков победил Деян Станкович из «Спартака». Телеэксперты выбрали Михаила Галактионов из «Локомотива». А кандидатуру Семака поддержали почти все эксперты РПЛ. Именно голоса экспертов РПЛ имеют приоритет при спорном результате голосования. Поэтому награда была присуждена тренеру «Зенита».

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

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