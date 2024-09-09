«Всё возможно». Защитник «Зенита» Волков — о клубе своей мечты

Футболист петербургского «Зенита» Сергей Волков рассказал, в какой клуб мечтает перейти.

— Твой клуб мечты?

— «Реал» Мадрид.

— Как переход в «Зенит» может помочь твоей мечте играть в Европе? Ты знаешь, что «Зенит» — это топ-клуб России. «Зенит» — это команда, которая себя очень высоко ценит на уровне европейских грандов. И я не представляю, чтобы «Зенит» легко продал любого футболиста. И если ты говоришь, что твоя условная мечта — играть в Европе, то боюсь, что переход в «Зенит» этому не способствует.

— Также говорили про мой переход из «Краснодара» в «Зенит», что это невозможно. Оказалось, всё возможно. Также говорили про любого воспитанника в «Краснодаре», что это нереально, что он куда-то уйдёт. Также вот и Матвея купили в «ПСЖ», ну пришёл грант, ну за него отдали 20 миллионов, но он же перешёл, его отпустили, — сказал Сергей Волков в новом видео на YouTube-канале Nobel.