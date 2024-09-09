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Виталий Кафанов: вы же видите, с каким желанием играют ребята в сборной России

Виталий Кафанов: вы же видите, с каким желанием играют ребята в сборной России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о желании футболистов выступать в составе национальной команды.

«Судя по играм, которые мы проводим последние полгода, да даже чуть больше, вы же видите, с каким желанием они играют. Ребята делают это для болельщиков. Думаю, дело даже не в результате, что мы выигрывали с крупным счётом, а с каким желанием они играют», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. Матч с Таиландом был отменён из-за тайфуна. Встреча была запланирована на субботу, 7 сентября.

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