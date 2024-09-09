Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил адаптацию Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил адаптацию Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об адаптации голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Вратарская школа — это одно, а уровень мастерства игроков, от которых защищаешь ворота, другое. Там намного выше уровень мастерства, исполнения и завершения атак. Там ему непросто, но самый трудный период прошёл», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Матвей дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

Материалы по теме
«У меня было два вопроса к тренеру «ПСЖ». Кафанов — о ситуации Сафонова и дебюте Латышонка
Эксклюзив
«У меня было два вопроса к тренеру «ПСЖ». Кафанов — о ситуации Сафонова и дебюте Латышонка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android