Данила Козлов объяснил, почему хотел перейти из «Зенита» именно в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов объяснил, почему хотел перейти из санкт-петербургского «Зенита» именно в стан «быков».

— У тебя есть какой-нибудь любимый большой клуб, за который ты хотел поиграть?

— В России это «Краснодар» был.

— У тебя прям цель была такая?

— Ну, последние годы да. Я был в «Зените» всегда и смотрел матчи «Зенита» всегда. Вот именно с «Краснодаром» были самые интересные игры. И это стиль игры, который мне очень нравился, короткий пас такой. У меня любимая команда вообще, если европейские брать, «Барселона», и именно стиль игры, короткий низом пас, близок к «Краснодару», особенно когда я смотрел по телевизору, на меня производило это большое такое впечатление.

И когда я узнал, что есть интерес «Краснодара», я практически сразу уже определился. И там оставались формальности, контракты и там всякие договорённости клуба, — сказал Козлов в новом видео на YouTube-канале Nobel.