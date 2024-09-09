«Я перешёл грань». Игрок «Рубина» Безруков — о своей шутке про «денежки»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о шутке, произнесённой после матча 21-го тура прошлого сезона РПЛ с «Зенитом» (0:2).

— 24 апреля «Рубин» обыгрывает «Зенит». Ты идёшь на флэш-интервью и шутишь про денежки. Что происходит потом?

— Если серьёзно, то потом просто что-то произошло для меня непонятное на тот момент времени. Сказал где-то чуть-чуть более резко, наверное, нежели нужно было. И, соответственно, вызвало такой резонанс.

— Но ты сказал резко или пошутил резко?

— Пошутил.

— Резко?

— Да.

— То есть ты перешёл грань, ты считаешь?

— Да. Где-то. Человек, который является медийной личностью, должен где-то формулировать речь, даже если он не считает на тот момент, что он сказал резко, но он просто должен сглаживать углы, чтобы не было вообще никаких вопросов, — сказал Безруков в новом видео на YouTube-канале Nobel.