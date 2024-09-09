Зидан объяснил, почему не готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед». Ранее СМИ называли французского специалиста одним из потенциальных сменщиков Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов». Зидан признался, что не готов возглавить команду из-за языкового барьера.

«Хотел бы я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам. Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», — сказал Зидан в интервью L'Equipe, его слова приводит Daily Mail.