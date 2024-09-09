Смородская: в «Локо» Миранчук сидел на лавке, а в «Сьоне» будет играть — надо радоваться

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировал на новости о вероятном переходе Антона Миранчука в «Сьон».

«Очень хорошо оцениваю переход Миранчука в «Сьон». В «Локомотиве» он сидел на лавке, а там он будет играть. Швейцарский футбол сейчас на подъёме — национальная сборная отлично выступила на Евро. Надо только радоваться за Антона. Не знаю, станет ли «Сьон» трамплином для перехода в более статусный клуб, но пусть сейчас он поиграет за «Сьон» и адаптируется к Швейцарии», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущий момент 28-летний Антон Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом».