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Смородская: в «Локо» Миранчук сидел на лавке, а в «Сьоне» будет играть — надо радоваться

Смородская: в «Локо» Миранчук сидел на лавке, а в «Сьоне» будет играть — надо радоваться
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировал на новости о вероятном переходе Антона Миранчука в «Сьон».

«Очень хорошо оцениваю переход Миранчука в «Сьон». В «Локомотиве» он сидел на лавке, а там он будет играть. Швейцарский футбол сейчас на подъёме — национальная сборная отлично выступила на Евро. Надо только радоваться за Антона. Не знаю, станет ли «Сьон» трамплином для перехода в более статусный клуб, но пусть сейчас он поиграет за «Сьон» и адаптируется к Швейцарии», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущий момент 28-летний Антон Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом».

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