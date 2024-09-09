Пиняев: хочется, чтобы в «Зените» нашлись те, кто поддержит идею Аршавина

Футболист «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о стратегии «Зенита», который делает ставку на легионеров. Полузащитник выразил надежду на то, что сине-бело-голубые поменяют свой вектор развития и станут доверять российским игрокам.

«Я знаю, что Андрей Сергеевич всеми силами пытается это изменить и притягивать как можно больше российских футболистов в «Зенит». Но хочется, чтобы у него нашлись те, кто его идею поддержит ещё в более высоком статусе, и действительно будет проделана для этого большая работа. Пусть, они не возьмут там седьмое, восьмое чемпионство, шестое, но они поменяют стратегию и добьются по итогу результата», — сказал Сергей Пиняев в новом видео на YouTube-канале Nobel.