Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиняев: хочется, чтобы в «Зените» нашлись те, кто поддержит идею Аршавина

Пиняев: хочется, чтобы в «Зените» нашлись те, кто поддержит идею Аршавина
Комментарии

Футболист «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о стратегии «Зенита», который делает ставку на легионеров. Полузащитник выразил надежду на то, что сине-бело-голубые поменяют свой вектор развития и станут доверять российским игрокам.

«Я знаю, что Андрей Сергеевич всеми силами пытается это изменить и притягивать как можно больше российских футболистов в «Зенит». Но хочется, чтобы у него нашлись те, кто его идею поддержит ещё в более высоком статусе, и действительно будет проделана для этого большая работа. Пусть, они не возьмут там седьмое, восьмое чемпионство, шестое, но они поменяют стратегию и добьются по итогу результата», — сказал Сергей Пиняев в новом видео на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
Пиняев: верю, что окажусь в Европе. Это лучше, чем буду всю жизнь в шоколаде в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android