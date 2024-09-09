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«С Ямалем мы разные». Данила Козлов назвал европейского футболиста, на которого равняется

«С Ямалем мы разные». Данила Козлов назвал европейского футболиста, на которого равняется
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов заявил, что равняется на бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

— А кто у тебя кумир в «Барсе»?
— Был Неймар, когда он был в порядке. Сейчас «Барселона» такая, конечно, солёная. Но выбрать кого-то там тяжело.

— Ямаль, Педри, Гави. Молодёжь такая, твои ровесники практически все.
— Вот именно, молодёжь. Я бы не сказал, что надо равняться на [игроков] такого же возраста, как я, не особо мне нравится. Наверное, более опытные такие, на них хочется равняться. Если выбирать именно футболистов, то из Европы я Де Брёйне выделил бы, его карьеру. А то, что Ямаль сейчас делает, это, конечно, очень классно. Но мы просто с ним разные, и по позициям, и вообще по игре. Я на него не так равняюсь. Вот с Де Брёйне я именно похож по позиции, и то, что он делает, мне ближе на поле. Я хочу так же играть. Я вижу его решения, и не сказал бы, что они какие-то фантастические, потому что я их тоже вижу, но то, что он исполняет на этом высоком уровне, и каждый год показывает класс, и вот я именно стремлюсь к этому, — сказал Козлов в новом видео на YouTube-канале Nobel.

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