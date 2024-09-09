Зарицкий: Миранчук может зарекомендовать себя в «Сьоне» и пойти в более сильный клуб

Бывший игрок сборной Люксембурга Михаил Зарицкий прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Переход Миранчука в хороший клуб в Швейцарию всегда принесёт пользу, иначе бы Антон не перешёл. Для него это новый вызов — показать себя в Швейцарии. Это не самый худший вариант, потому что можно себя зарекомендовать и пойти в более сильный клуб. Считаю, что Миранчук сделал всё правильно», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущий момент 28-летний Антон Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.