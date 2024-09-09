«Это проблема Госдумы». Безруков — об угрозах обращения в Генпрокуратуру из-за его шутки

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался об угрозах обращения в Генпрокуратуру из-за его шутки про «денежки», сказанной после матча с «Зенитом» в прошлом сезоне.

— Смотри, футболист Безруков из «Рубина», про него говорили в Госдуме. Депутат Новичков об этом сказал, что тебя надо проверить на коррупцию, и собирался писать заявление в Генпрокуратуру. Ты испугался?

— Ну, честно сказать, на тот момент да. Даже больше испугала реакция родителей и близких людей, потому что, когда появилась эта новость, мы все думали, что это просто шутка. А в итоге потом начали такие новости появляться, и ты уже начал где-то переживать, бояться. Но я себя успокаивал тем, что мне скрывать нечего. Если что, готов на любые проверки.

— Подожди, ну то есть ты пошутил через грань и считаешь, что в целом это нормально, что даже Госдума о тебе заговорила?

— Да нет, просто это проблема Госдумы, что они заговорили об этом (улыбается), — сказал Безруков в новом видео на YouTube-канале Nobel.