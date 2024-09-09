Мостовой: жалко и интересно, почему Антона Миранчука никто не подписал в России

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о переходе Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». По его мнению, после чемпионата Швейцарии россиянин может перебраться в более статусную лигу.

«Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Наверняка у Антона встал вопрос найти себе клуб как можно быстрее, потому что трансферное окно вот-вот закроется, а играть надо. Не думаю, что он хочет сидеть до зимы без клуба. Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После «Сьона» Миранчук может перейти в более статусный европейский клуб. Миранчуку 28 лет — это хороший возраст», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.